Sagrada Familia i Barcelona blir verdens høyeste kirke

Barcelonas ikoniske Sagrada Familia har offisielt blitt verdens høyeste kirke etter at arbeiderne denne uken monterte den første delen av et kors på toppen av det sentrale tårnet.

Med en høyde på 162,91 meter overgår basilikaen det tyske Ulm Münster, som har hatt rekorden siden 1890. Når de resterende delene av korset er lagt til i løpet av de kommende månedene, vil det sentrale Jesus Kristus-tårnet nå 172 meter, og fullføre et av de mest ambisiøse arkitektoniske prosjektene i historien.

Sagrada Familia er tegnet av Antoni Gaudí, og har vært under oppføring siden 1882. Det som begynte som et beskjedent prosjekt, utviklet seg snart til en monumental visjon om tro og kunst under Gaudís ledelse. Til tross for at han døde i 1926, og bare ett av de planlagte atten tårnene sto ferdig, er hans innflytelse fortsatt sentral i prosjektet.

I løpet av tiårene har basilikaen vært utsatt for kriger, branner og pengemangel. Den spanske borgerkrigen ødela mye av Gaudís originale modeller og planer, mens covid-19-pandemien satte en midlertidig stopper for arbeidet på grunn av nedgang i turismen.

I dag fortsetter arbeidet i regi av Sagrada Familia-stiftelsen, som i stor grad finansieres av besøkende og private givere. Jesus Kristus-tårnet skal stå ferdig i 2026, som markerer hundreårsdagen for Gaudís død, og ytterligere dekorative og strukturelle arbeider forventes å pågå helt frem til 2030-tallet.