HQ

Etter min mening har ikke Saints Row vært særlig bra siden det andre spillet i serien, og jeg har lengtet etter en remake av Saints Row 2. Så da dagen kom, da en reboot av Saints Row-serien ble annonsert, ble jeg ganske gira til tross for skuffelsene de siste årene. Kan det endelig være tid for å gjenvinne denne seriens ære en gang for alle?

HQ

Spillet starter med at du er en nyansatt i et sikkerhetsfirma som går under navnet Marshall Industries. Den første uken i jobben din går alt annet enn bra fordi selv om du lykkes i å bli forfremmet, sparkes du samme dag. Så hva gjør du da? Du starter selvfølgelig en kriminell gjeng for å ta bort smerten av nederlag og fiasko! Under prologen er friheten begrenset og du gjetes som storfe på vei til å bli slaktet og du skyter på omtrent alt som beveger seg. Her lærer du også spillmekanikken. Prologen føles unødvendig lang fordi jeg bare sitter og venter på en sjanse til å gå og strekke på beina og virkelig se meg rundt. Når det endelig skjer, er byen Santo Ileso spredt foran oss, og lover mye galskap og kaos.

Vi spiller som The Boss, en våpenglad adrenalinjunkie som handler først og tenker senere, og for å hjelpe oss har vi tre bestevenner og sidekicks. Eli, gruppens nerd som i stedet for å slåss med nevene, bruker sin velutviklede hjerne og fungerer som gjengens strateg og planlegger. DJ Kevin, som ser ut til å være allergisk mot stoff og stadig går i bar overkropp og har en sixpack, er mannen med kontakter. Og sist men ikke minst har vi Neenah, gruppens bilgale selverklærte sjåfør og mekaniker. Disse utgjør selve kjernen i den lille gjengen vår når vi jobber en dag av gangen for å danne et kriminelt imperium og komme oss til topps, og de trengs fordi det ikke er lurt å gå alene, i hvert fall ikke mot andre gjenger.

Dette er en annonse:

Når vi snakker om gjenger, er det altså mange av dem i Santo Ileso. I det ene hjørnet av ringen har vi den tøffe gjengen Los Patrones med sine muskelbiler og røde farger. I det andre hjørnet av ringen har vi The Idols, som er en gjeng med anarkistiske ravere som liker neonfarger og balltre. Du skulle kanskje tro at disse to store gjengene ville være nok, men nei. Sist, men ikke inst, har vi Marshalls, som er en stor privat hær med tonnevis av ressurser og våpen for å støtte dem. For de av dere som håpet på noen kjente fjes, må jeg dessverre skuffe dere fordi denne Saints Row-rebooten har en helt ny historie og helt nye karakterer. Det betyr ingen Johnny Gat denne gangen.

I stedet er det tydelig at Volition ønsket å tiltrekke seg den nye generasjonen av millenials, de som vokste opp med både Fortnite og Snapchat. Du trenger bare å se på karakterenes utseende og hvordan menyene tilbys som mobilapper for å forstå hvilken aldersgruppe utvikleren hadde i tankene.

Dette er en annonse:

Spillverdenen føles ganske stor, hele 17 distrikter om jeg telte riktig, som er fylt med mye å sette tennene i. Dessverre synes jeg virkelig at spillutviklerne kunne ha gjort mer for å få byen til å føles mer levende, for byen Santo Ileso er ganske livløs. Det hele føles litt som en stor kuliss. Jeg har funnet så mange kule steder mens jeg har utforsket, som et stort kasino og et kraftverk, men spillet lar meg ikke virkelig utforske noen av dem. Det er ingenting å gjøre i noen bygning, bortsett fra hvis du vil tatovere deg eller kjøpe klær, og jeg synes det er litt kjedelig at det tilsynelatende bare er rundt åtte forskjellige karaktermodeller for folk på gata, og fiender. Det er som å kjempe mot kloner om og om igjen.

Selv om spillverdenen er noe livløs, har du ingen grunn til å gå rundt og kjede deg. Hvis du ikke dykker dypt ned i hovedoppdragene, er det en rekke sideoppdrag å ha det gøy med. Hva med en app som heter Wanted hvor du jakter på menn akkurat som før i tiden i det ville vesten, med den lille forskjellen at de ikke skal fanges levende og det er ingen sheriff som har hyret deg? Eller kanskje rydde nabolag for gjengaktivitet? Personlig ble jeg fryktelig skuffet da jeg trodde de fjernet Insurance Fraud-oppdragene, men ble glad som en unge på julaften da jeg innså at de kunne låses opp lenger inn i spillet. Du går ikke glipp av muligheten til å oppleve jobben som kollisjonstestdukke denne gangen heller, selv etter alle disse årene. Det finnes også fotoppdrag hvor du skal fotografere kjente steder i spillet i noe som heter Photohunt. For bare å nevne noen. Men dette er ikke den eneste gangen du bruker mobilkameraet. For å pimpe hovedkvarteret ditt med kule ting, bruker du kameraet til å ta bilder av utvalgte ting som er gjemt rundt i byen, og vips så er de i dekorasjonsappen din. Hvilken magi! Disse tingene skiller seg ut med sin litt blåaktige glød, og jeg lærte ganske raskt at du burde ta opp jakten på disse i de senere timene av døgnet når de er lettere å se.

Spillutviklerne har skrudd litt ned for den syke humoren sin og det føles som om de ønsker å lage et litt mer modent spill som passer til et bredere marked, men det triste er at jeg savner de skikkelig dumme greiene fra de gamle spillene. Selvfølgelig er humoren fortsatt her og der, men den er ikke så vulgær og sprø som før, noe som kanskje sier mer om meg fordi jeg faktisk savner det. Oppdragene er mange, og flere er virkelig morsomme, som den gangen du må hjelpe noen å rømme fra et fengsel eller når du skal begå et stort togran. Eller til og med når du får dra til en øy og går i en kamp om liv og død mot alle du møter, der våpenet du bruker blir randomisert.

Grafikken kunne imidlertid vært bedre, selv om det på ingen måte er et stygt spill. Men for de nyere generasjonene av konsoller forventet jeg noe mer. Siden jeg fikk spille spillet tidlig, møtte jeg også noen feil, noen mindre og en større. Det verste var i et oppdrag der man måtte drepe politistyrken som rykket inn i et område. Dessverre ble bilene deres sittende fast på en bro og dukket aldri opp, og da jeg forsøkte å gå til dem endte oppdraget fordi jeg forlot selve området. Dette var veldig frustrerende ettersom det var i et hovedoppdrag også. Mindre feil som at GPS-markeringen i veien noen ganger forsvinner, kan jeg imidlertid leve med. Men forhåpentligvis er disse fikset når spillet lanseres i morgen.

HQ

Jeg må si jeg sitter igjen med veldig delte meninger om spillet. En del av meg ser at dette kunne vært gjort så mye bedre på så mange fronter. Mer variasjon, en mer levende by, bedre grafikk, sterkere karakterer og bedre kjøretøysfysikk. Kanskje Volition burde slutte å se på GTA og bare kjøre sitt eget løp? Men en annen del av meg har det faktisk gøy når jeg spiller spillet, og for meg er det tross alt det viktigste. Dette er kanskje ikke det nye Saints Row 2 jeg ønsket meg, men det er i det minste et skritt i riktig retning, og jeg synes det er underholdende. Og det vil nok underholde meg frem til det er tid for å knuse hodeskaller med Kratos og Atreus i november.