Saints Row er endelig tilgjengelig på Steam

Saints Row ble lansert i august 2022, og det var litt av en katastrofe. Spillet har blitt oppdatert og utvidet som aldri før, og "et halvt dusin store oppdateringer senere er den åpne kriminalitetsfesten større, slemmere og tøffere enn noensinne, på alle plattformer".

Hittil har Saints Row vært tilgjengelig på PC i Epic Games Store, men er nå også gjort tilgjengelig på Valves Steam. Tidligere i sommer ble The Expansion Pass ferdigstilt (A Song of Ice And Dust, The Heist and the Hazardous og Doc Ketchum's Murder Circus), og all DLC kan kjøpes separat.

Kanskje det nå er på tide å gi Saints Row en ny sjanse...?