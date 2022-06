Saints Row lar deg lage figuren din gratis allerede nå

HQ

Som følge av utsettelsen kommer ikke Saints Row før den 23. august, men etter veldig mye snakk om ekstremt mange måter å endre hvordan figuren din vil se ut på den siste tiden er det nok mange som frykter de første timene vil brukes på karakterskaperen. Det blir heldigvis ikke tilfellet.

Ryktene hadde nemlig rett, for nå kan du laste ned det som passende nok kalles Saints Row - Boss Factory på PC, PlayStation og Xbox. Denne vil la deg lage figuren din med alle mulighetene allerede nå. Om du blir spesielt fornøyd med resultatet kan du også laste opp figuren din slik at andre kan bruke den i sitt spill når Saints Row lanseres skikkelig om litt over to måneder. Du kan se noen av mulighetene i traileren under.