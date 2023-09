Saints Row og Red Faction er ikke døde, til tross for Volitions nedleggelse.

HQ

I forrige uke rapporterte vi at Volition, den mangeårige utvikleren av Saints Row og Red Faction, ble lagt ned av Embracer. En 30 år gammel utvikler har tatt sitt siste farvel, noe som er trist nok i seg selv, men fansen var også bekymret for hva som ville skje med IP-ene deres.

I en ny tweet fra Deep Silver kan vi nå bekrefte at verken Saints Row eller Red Faction vil forsvinne for alltid. Ifølge innlegget vil disse IP-ene fortsette å leve videre hos PLAION. Vi kan ikke forestille oss at vi kommer til å høre noe om noen av dem med det første, men vi vet i det minste at de ikke er borte for godt.

Det siste spillet Saints Row fikk i beste fall en lunken mottakelse, men kanskje vi i fremtiden kan vende tilbake til det som fikk serien til å skinne.