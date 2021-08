Saints Row skal blande det beste fra serien i reboot

HQ

Hele to år har gått siden Volition fortalte at de lager et nytt Saints Row, og dermed startet praten om Saints Row V. I forrige uke ble det dog klart at spillet kun heter Saints Row siden det er en reboot, noe som førte til en rekke andre spørsmål. Vi var heldigvis så privelegert å allerede ha fått svar på flere av disse ved å være med på en presentasjon før kveldens avduking, så la meg oppklare en del ting.

Ett av de mest stilte spørsmålene har selvsagt vært hvilken tone spillet vil ha siden mange synes de nyeste spillene ble litt for absurde og tullete, så det er en glede å si at Saints Row vil være mer i samme stil som originalen og de første oppfølgerne. Det virker uansett som om utviklerne forsøker å blidgjøre begge baser, for de poengterer at vi fortsatt skal få servert en god dose absurditet og humor.

Skiftet betyr tydeligvis også at vi skal si adjø til Johnny Gat og kompani, for Saints Row vil rette rampelyset mot fire rebelske ungdommer som ønsker å bane sin egen vei siden de ikke ønsker å småfisk i rovfiskenes fiskebolle lengre. Slik får utviklerne også rom for mer kreativ frihet. Blanke ark og alt det der. Dette gjelder forsåvidt oss som spillere også, for målet skal være å lage en fargefull og sprudlende åpen verden vi skal få utfolde ville fantasier i.

Nærmere bestemt blir vi tatt til et sted kalt Santo Ilesco, hvor ni unike distrikter inspirert av Sørvest-Amerika er vår lekeplass. Med den inspirasjonskilden er det ikke rart at vi loves alt fra store ørkener til tettpakkede storbyer fylt med liv. Akkurat hvordan dette livet er avhenger av hvor man er siden rebooten er litt mer realistisk. Man trenger ikke å se ekstremt nøye etter for å se forskjell på industriområdet, rikmannsstrøket og gjengterritorier, hevder prosjektlederen Brian Traficante. Utforskningslysten skal ikke bare bli belønnet med godsaker for øynene heller, men hvordan ønsker ikke utviklerne å si enda.

De ulike områdene vil også preges av hvilke grupper som befinner seg i dem siden gruppen vår - The Saints - bare er én av fire i denne verdenen. "Los Panteros" er en gruppe kroppsbyggere som selvsagt har store og tunge våpen, de paramilitære folkene i "Marshall Defense Industries" har fått fingrene i noen science-fiction-aktige våpen og "Idols" er enkelt sagt høylytte hipstere som fokuserer mer på kvanitet fremfor kvalitet. Nesten hvert medlem i gruppen vår har erfaringer med minst en av disse, så forvent noen interessante møter.

Siden vi uansett er inne på The Saints er det vel like greit å fortelle litt om dem. Eli er en rikmannsgutt som har ansvaret for klientene. I starten ønsket han å skape et høyt aktet og profesjonelt selskap, men endte altså etter hvert om å havne i denne sprø gruppen. Neenah er på sin side en kreativ mekaniker med noen spinnville ideer, noe som passer godt med DJ-en Kevin som gjerne kaster skjorta i søken etter adrenalinfylte eventyr. Til slutt har vi karakteren vår: en "karismatisk massemorder" enkelt nok kalt "The Boss".

Denne personen vil som før kunne tilpasses på ekstremt mange måter, og utviklerne hevder at mulighetene blir enda flere og større denne gangen. Her snakker vi både stemme, ansiktstruktur, kroppsbygning, hår, smykker, klær og hva det måtte være. Noe du ikke vil kunne justere denne gangen er dog Saints Row IV sin "Sex Appeal". Helt greit i mine øyne...

Som du sikker forstår var det veldig mye snakk i presentasjonen vi fikk, men både kommentarene og gameplayet vi fikk se fra pre-alpha-utgaven gjorde det klart at fokuset ligger på å gjøre det lett å sette seg inn i de nærmest arkadeaktige systemene. Noe det er vanskelig å se er lovnadene om at kjøringen vil være langt bedre denne gangen, men vi får bare tro utviklerne foreløpig. Uansett er jo alltids muligheten for å bare løpe rundt eller utløse en fallskjerm om du mot formodning bestemmer deg for å hoppe av en bygning et alternativ.

Noe av dette vil vi nok nærmest tvinges til å gjøre siden Volition sier spillet består av to hoveddeler. Den første er en historie fylt med veldig varierte oppdrag og karakterer som vi også kan spille sammen med en venn. Deretter har vi det å faktisk drive det kriminelle imperiet ditt ved å tjene penger, bygge fasiliteter som er alt fra verksteder til barer og militærbaser. Jo mer makt du får, jo flere oppdrag og gameplaymuligheter åpner seg. Bare tiden får vise om dette blir variert og engasjerende nok til å faktisk underholde i flere timer, men det høres da greit ut.

Særlig siden det selvsagt blir nok av ting å finne på, og flere klassikere vender tilbake i forbedret form. Blant annet vil våre kjære Insurance Fraud være med, så det er bare å forestille deg hvor mye kaos som kan skapes med dagens teknologii og maskiner. Uheldigvis ønsker ikke utviklerne å si stort mer enn det for øyeblikket, men nøyer seg med å si at det venter både gamle favoritter og nye aktiviteter.

Når det er sagt kan nok ikke Saints Row gå helt berserk heller, for på godt og vondt vil det komme til både de gamle og nyeste konsollene i tillegg til PC den 25. februar. Vi vet fortsatt ikke hvordan spillet vil utnytte den ekstra kraftene og de nye funksjonene til PlayStation 5 og Xbox Series, men forvent å høre mye mer om dette fremover. I mellomtiden høres det i alle fall ut som om Volition har hørt tilbakemeldingene fra fansen, for Saints Row virker å være en fin blanding av de første spillene og mer moderne endringer, så jeg har troen på at dette er gjenopplivningen serien trengte.