Saints Row: The Third - Remastered

Saints Row har vært igjennom mye i løpet av sitt 14 år lange liv, og det har ikke bare sett endringer til historiedelen. Volition tok dets GTA-konkurrerende bandesaga-identitet og kastet den ut av vinduet litt etter litt, inntil det hele ble byttet ut med komisk slapstick-kaos med aliens inne i bildet. Selv om det kanskje ikke bidro med den helt største forandringen til serien, så var spillet som stod som katalysatoren for forandringen fortsatt 2011s Saints Row: The Third.

Selv om det ikke brakte et sant bandeliv-aktig narrativ, så inneholdt historien i Sants Row 2 også liknende grader av seriøse og hardtslående historiesekvenser innimellom sideoppdragene og de merkelige historieoppdragene, hvilket i en eller annen forstand gjorde det litt troverdig. Fans spilte spillet like mye for historien som de gjorde for gameplayet. Saints Row 3 hadde mindre fokus på utviklingen av et engasjerende narrativ og hadde i høyere gard som mål å utsette spilleren for crazy gameplay, som ikke fås andre steder, samt overdrevet seksuell humor.

Sjefen Johnny Gat, Pierce, Shaundi og resten av gjengen får et helt nytt image etter rulletekstene til Saints Row 2, da de forlot Stilwater til fordel for den mer bråkete, lysere og mer levende byen Steelport. The Ronin, Brotherhood og Sons of Samedi har alle blitt eliminert, og Ultor har blitt overtatt - alt ser lyst ut for Third Street Saints.

Saints Row: The Third, som originalt kom ut i 2011 til PC, PlayStation 3 og Xbox 360, fulgte Saints-gjengen i deres nye uniformer med deres medieemperie, som pumpet ut Saints-merch, som energidrikker, klær og tilbehør ut til massene, og oppførte seg som om de eide stedet, hvilket de teknisk sett kommer til å gjøre etter hvert også. Men alt har sin ende, eller nærmere bestemt, all suksess blir på ett eller annet tidspunkt møtt av brutal motstand.

Hovedskurken, i hvert fall i begynnelsen, er lederen av The Syndicate, Phillippe Loren. Loren er en smart, sjarmerende og eksepsjonelt ond mann, som åpenbart er inspirert av Bond-skurker med sine feminine robot-livvakter Viola og Kiki DeWynter ved hver arm. Loren har også klart å rekruttere tre bander, Morningstar, Deckers og Luchadores, og i kraft av konkurransen mellom de to imperiene blir Saints-gjengen nok en gang jaktet av en hel by, som ikke er så glad i gjengvold. Spilleren trekkes gjennom noen komiske, upassende og overdrevne oppdrag i løpet Saints Row: The Third - Remastered, og actionsekvensene skytes igang i introduksjonsoppdraget og stopper aldri før rulleteksten ruller over skjermen.

The Third er et underholdende spill for de som ikke forventer en dyp historie, men bare vil ha det gøy i en verden hvor alt er mulig. Du kan være hvem som helst, du kan kjøre hvert eneste kjøretøy (min favoritt var den flyvende sopelimen hvor jeg som en sexy nonne suste gjennom skyene som en stripperheks, og kunne slippe tak i den for å bombardere tilfeldige intetanende med tankestyrende blekksprutprosjektiler), og du kan hoppe inn i de mange sideaktivitetene mellom oppdragene (Insurance Fraud-oppdragene er fortsatt noe av det beste Saints Row har å by på). Det er gøy, men forbedrer egentlig remasteren dette på noen måte?

Svaret er: "Ja, selvfølgelig gjør det det". Jeg mener dog at remaster-utgaven er mer egnet til de som enda ikke har spilt originalen. Det er ikke en nedgradering innholdsmessig, og de gøyale DLC-oppdragene er inkludert, men det er heller ikke noen stor oppgradering her. Jeg vil si at den moderniserte lyssettingen gjør en kjempeforskjell, og til tider ser omgivelsene nærmest perfekte ut. Lyssettingen er fantastisk, både i dagslys og i nattens mørke.

Resten av de visuelle oppgraderingene kommer dog med noen problemer. Jeg opplevde at våpnene "smeltet" sammen og ble hengende fast i hendene til karakteren selv da jeg plasserte dem i hylsteret. Noen av frisyrene liknet Legobrikker klasket på et skallet hode (så mange at vi faktisk kun brukte en eller to frisyrer), og mange av teksturene glitchet ut fullstendig. Det medførte at noen av mellomscenene så helt forferdelige ut, ettersom karakteren min så ut som et stort rot med merkelige teksturer og andre elementer som glitchet ut. "Hoved"-NPC-ene liknet noe som var tatt fra et helt annet spill. Men jeg kom frem til at de nye modellene ikke nødvendigvis ser bedre ut, bare annerledes. Et annet problem jeg støtet på med teksturene var blodet - åhhhh, blodet... Det er lysende rødt - radioaktivt lyst -, og det er åpenlyst at det er et teksturproblem som lurer her også.

Jeg kan ikke la være å tenke at denne remasteren kunne vært en mulighet for å bringe Saints Row-fanbasen tilbake samt hive en ny potensiell fanbase inn uten å skape et helt nytt spill, og det her er ærlig talt en skam. Saints Row: The Third - Remastered føles som en remaster som ingen egentlig ville ha, og den klarer heller aldri helt å imponere. Folk har ventet på et nytt spill i serien i årevis, men i stedet får de hele tiden de samme to spillene gjenutgitt om og om igjen. Omgivelsene ser bedre ut enn noensinne, men det er for mange skjærende problemer forbundet med remaster-utgaven. Saints Row: The Third er fortsatt et morsomt spill, akkurat som det var da det kom ut i 2011, og det gjelder alle gangene det har blitt gjenutgitt. Det er fortsatt gøy, men behøvde vi det egentlig?

