Saints Row - Vi sjekker ut tilpasningsmulighetene

Å kunne pimpe seg selv og omgivelsene har vært en viktig del av Saints Row-serien helt siden Saints Row 2 ble utgitt. Volition var ganske tidlig ut med et omfattende system for dette, og det å kunne få et personlig preg i alle design har vært en selvfølge og har blitt stadig mer avansert siden den gang.

Denne høsten er det tid for en reboot av Saints Row-serien, og ut i fra det vi har sett er det ganske store endringer på gang når serien vender tilbake til røttene, tilpasset en helt ny konsollgenerasjon. Så hva med tilpasningsmulighetene i dette tilfellet da? Har det blitt sløyfet til fordel for realisme? Svaret på det spørsmålet er et rungende nei. Det kan jeg slå fast med bunnsolid sikkerhet etter å ha vært med på en presentasjon av hva vi har å se frem til på dette området.

I stedet for å justere det litt har Volition skrudd opp innstillingsmulighetene til et helt nytt nivå, og vi tør påstå at ingen vil unnlate å sette sitt helt eget preg på det visuelle i historien. Det mest åpenbare er selvsagt din egen hovedperson, hvor alle kunstige restriksjoner er fjernet. Alle som vil lage en macho-karakter med stålhud men med stemmen til en liten jente, kan dermed skape nettopp dette.

Og med stålhud mener jeg virkelig hud av stål, da en rekke teksturer er til din disposisjon. Føler du heller for hud av blå gummi går det også fint, alternativt kan du velge treverk eller noe helt annet. Du kan også blande kjønnene akkurat som du vil, og hele listen over verktøy er tilgjengelig uavhengig av dine valg. Faktisk kan alle som ønsker å lage sin egen versjon av Batman-skurken Two-Face gjøre det, siden ansiktet er delt inn i to halvdeler som kan modifiseres forskjellige. Det vanlige systemet hvor man kan tatovere seg eller få arr på en forhåndsbestemt side har blitt kastet ut av vinduet. Nå kan du ha ansiktshalvdeler med ulik form, ulikt ansiktshår, arr og så videre.

Men hvorfor stoppe der? Volition har også bragt inn tungt artilleri når det kommer til dine valg. Dette betyr at du kan justere alt i detalj, inkludert ting som karakterens tenner, erstatte kroppsdeler med proteser og også ha kontaktlinser som kan se ut stort sett akkurat som du vil. Dette gjelder også klær, hvor Volition stolt annonserer at du kan ha flere lag med klær. Vil du ha et par slitte jeans under chaps, er det bare å kjøre på, og foretrekker du en synlig naken rumpe under chapsene, har du lov til det også. Ønsker du flere plagg finnes det selvfølgelig butikker til dette formålet. blant annet finner vi klassikere fra fortiden som Leather & Lace.

Kort sagt, verktøyene for karakterskaping er imponerende. Ikke bare fordi de er bedre og mer fleksible enn før, men fremfor alt fordi de er så mangfoldige og gir morsomme alternativer. Men i tillegg til dette har du også mye annet som kan bygges om og modifiseres. Hvis du vil at bilen din skal se ut som et piratskip med seil, er det ingenting som stopper deg fra dette, og om du heller vil ah en Tron-inspirert motorsykkel er det heller ikke noe problem, ei heller å investere i hoverboard og så videre.

Det med å kunne bytte farge og felger på den brølende bilen din (som du selvfølgelig kan her, og til og med animerte) har vi sett før, og her det tatt til et helt annet nivå. Selvfølgelig er det mulig å kaste på noen spoilere og investere i en hot rod-motor, men mulighetene er så uendelig mye større i Saints Row. Da har jeg ikke engang nevnt det faktum ennå at doningene dine kan ha hengerfeste som kan brukes på forskjellige måter - hvor en av dem er å dra en diger jernkule bak seg som skaper kaos mens du sladder rundt.

Biler er en viktig del av Saints Row og over 80 modeller er tilgjengelige. Du kan deretter justere og fikse disse fritt. Byt ut motorlyd, horn, legg til boost, lag en pansret bil med en innbygd katapult (hvor du kan fortsette reisen flyvende med en vingedress) eller noe helt annet. Kun fantasien setter grenser.

Det smitter også over på våpnene. Hvorfor nøye seg med pistol-skins når du kan få så mye mer? Her kan du ta favorittvåpnene dine og endre farge og tekstur på dem, eller feste klistremerker... men fremfor alt kan du endre formen på dem. Hvorfor ikke lage en shotgun som ser ut som en paraply, slik at du kan rusle rundt som Pingvinen? Eller snekre en bazooka inn i en gitarkasse som en ekte mariachi? Kanskje valse rundt med skumgummihender som også fungerer som som pistoler?

Som du kanskje allerede har gjettet har ikke Volition spart på noe når det kommer til leilighetene dine heller. Nøyaktig hvor mange av disse vi får, vet vi ikke, men det er god plass til spektakulære ting. Kanskje la gjesten din bli møtt av en diger ildpustende robot, sette opp en statue av et kvinnelig gjengmedlem i spisestuen eller satse på noe med dinosaurer. Du vil til og med kunne forme nabolagene rundt med dine valg, totalt er 14 spredt rundt i Santo Ileso.

Uansett hvor gøy det er å sette sitt eget preg på ting, er det ingen tvil om at det er gameplayet som er viktigst. Men med godt gameplay på plass er det selvfølgelig alltid gøy å kunne påvirke spillverden selv. Og hvis Saints Row faktisk leverer på gameplay-fronten, er det ingen tvil om at tilpasningsmulighetene vil bidra til å gjøre dette til noe helt spesielt. Det ser faktisk så bra ut.