Saints Row-gameplay avslører mer fansen faktisk vil ha

Geoff Keighley og Volition spolerte vel egentlig overraskelsen allerede i forrige uke, men det stopper nok få fra å være meget glade i kveld. For her har dere...

Saints Row-reboot avsløres neste uke

den 20 august 2021 klokken 16:44 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Hele to år har gått siden Volition bekreftet at de lager et nytt Saints Row og at vi skulle få høre mer om dette i 2020. Som følge av pandemien gikk ikke det helt som...