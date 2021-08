Saints Row-reboot avsløres neste uke

Hele to år har gått siden Volition bekreftet at de lager et nytt Saints Row og at vi skulle få høre mer om dette i 2020. Som følge av pandemien gikk ikke det helt som planlagt, men vi trenger ikke å vente mye lengre.

Nå har utviklerne åpnet en ny internettside som avslører at Saints Row-spillet vil avduket som en del av Gamescom Opening Night Live når sendingen starter klokken 20 på onsdag. Samtidig gjøres det klart at dette vil være en reboot, og ikke Saints Row V. Tiden vil vise akkurat hva det betyr i dette tilfellet, så mens vi venter må du gjerne dele dine forhåpninger i kommentarfeltet.