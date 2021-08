Saints Row-rebooten annonsert - Slippes i februar

Geoff Keighley og Volition spolerte vel egentlig overraskelsen allerede i forrige uke, men det stopper nok få fra å være meget glade i kveld.

For her har dere annonseringstraileren til det som enkelt nok kalles Saints Row, en reboot av serien som nærmest starter med blanke ark ved å introdusere en ny gruppe "helgener" på en ny plass. Ikke trenger vi å vente særlig lenge for å innta den kaotiske verdenen i håp om å bygge et imperium heller siden Saints Row vil slippes den 25. februar om alt går som planlagt.

Du kan lese mer om hvorfor man bør glede seg her fra klokken 22 i kveld.