Saints Row-rebooten har seriens beste tilpasningsmuligheter hittil

HQ

Saints Row-utvikleren Volition har nylig publisert et blogginnlegg som gir noen saftige detaljer om den kommende rebooten, gjeldende både karaktertilpasning og co-op.

I bloggen beskrives det at nye Saints Row kommer til å inneholde de "største tilpasningsmulighetene av alle Saints Row-spill" som gjør det mulig for deg å "skape eksakt den du vil spille som". Ifølge innlegget skal det finnes åtte forskjellige stemmer du kan velge mellom (fire mannlige og fire kvinnelige) og klær fra tidligere titler kommer også tilbake. Når det gjelder tilpasninger har utviklerne også fortalt at kjøretøyene kommer til å ha et stort antall alternativer samt at noen "store overraskelser" leveres i nær fremtid.

Når det gjelder co-op bekreftes det i innlegget at spillet kommer til å støtte cross-gen så spillere på nye og eldre hardware kan slå seg sammen. De teaset også at "noen kule overraskelser for co-op" er på vei.