Sainz og Leclercs feide fra Las Vegas GP, forklart

Ferrari fikk med seg en god høst fra Las Vegas GP forrige helg, med en tredje- og fjerdeplass som bringer dem nærmere McLaren i konstruktørklassen, men Carlos Sainz og Charles Leclerc var involvert i en stygg og forvirrende krangel. Hva skjedde egentlig?

Både Sainz og Leclerc havnet i opphetede radiodiskusjoner med teammedlemmene, etter at forvirring med teamets ordre førte til at Sainz endte på tredjeplass og kom på pallen.

Noen radioopptak fanget Leclerc som eksploderte i sinne og bannet, da han trodde Sainz ikke hadde fulgt ordrene (for å holde seg bak ham), mens Sainz, hvis dekk var i bedre stand enn Leclercs, faktisk valgte å sikre tredjeplassen og poeng for Ferrari som helhet.

Media fra Spania har tatt side med Sainz og beskyldt monegasken for å være en dårlig taper, mens media fra Italia har tatt side med Leclerc (og Ferrari) og beskyldt Sainz for ikke å følge ordre. Situasjonen er virkelig rotete, men kanskje er det bedre å ikke trekke konklusjoner om en feide mellom de to Ferrari-førerne.

"Jeg mener, hver gang det er denne typen frustrasjoner, er det åpenbart ikke bakgrunnen for alle", sier Leclerc, og legger til: "Det er bare ikke nødvendig for meg å gå inn i detaljer om alt som er diskutert. Jeg vil ikke gå videre inn i den diskusjonen", sa Leclerc til F1.com.

Sainz legger skylden på teamets ukoordinering, og antyder at med en bedre laginnsats kunne utfallet ha vært annerledes. Uten sammenheng med Leclercs frustrasjon over fjerdeplassen, nevner Sainz en annen hendelse, da han ble beordret til å gå i depot, men gjorde det motsatte i siste sekund, noe som førte til at han tapte verdifulle sekunder.

"I denne sporten må du gjøre ting perfekt hver eneste helg. Vi har gjort ting veldig bra når det gjelder strategi og løpsledelse hele året, men i dag var ikke vår dag. Vi gjorde ikke ting bra og vi må lære av det og sørge for at vi kommer sterkere tilbake i Qatar.

Selv om Sainz (i sine siste uker hos Ferrari) også erkjente at "Mercedes rett og slett var den raskeste bilen i dag. Kanskje de ville ha slått oss uansett."