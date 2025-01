Såkalte 'Coaster Capital of the World' lanserer POV for freaky ny Tilt Coaster: ville du våge å ri den?

HQ

Launched, inverted, shuttle, water, hybrid, fyling, surf... det finnes mange forskjellige typer og undersjangre av berg- og dalbaner, og flere blir oppfunnet hvert år av ledende selskaper som Intamin, RMC, B&M, Vekoma... Men kanskje ingen så slående som Tilt Coaster, der et horisontalt banestykke bokstavelig talt vipper 90 grader og faller vertikalt.

Denne modellen, som er laget av nederlandske Vekoma, er faktisk ikke ny. Den første vippebanen åpnet i Discovery World i Taiwan i 2002. Men ideen forble ubrukt i 20 år, frem til i dag: I 2025 vil tre av disse åpne rundt om i verden: en i Six Flags Qiddiya (Saudi-Arabia), en annen i Cotaland (ved siden av Circuit of the Americas i Texas, USA) og en tredje også i USA.

Cedar PointI Ohio, en park kjent som "Roller coaster capital of the world", får Siren's Curse, en enorm berg-og-dal-bane som når en høyde på 48,8 meter og en hastighet på 94 km/t. Parken har nettopp gitt ut en POV-video som viser hele oppsettet hvis du er nysgjerrig. Du kan se den nedenfor, selv om fansen er litt skeptiske til om den er sannferdig med den virkelige hastigheten på turen, og kommenterer at den ser speedet opp.

Ville du vært villig til å prøve en av disse Tilt Coaster? Å se banen bli vertikal mens du fortsatt er på den, må være en av de mest skremmende opplevelsene som finnes...

