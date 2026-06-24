Sakamoto Days kommer tilbake til « Netflix » med sin andre sesong i januar 2027

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Hvis du lurer på hvorfor det har vært så mange nyheter om animasjon i det siste, er det fordi Annecy Film Festival er i gang i sørøst-Frankrike – noe som nærmest er animasjonsverdenens svar på Cannes.

I den forbindelse har Netflix gitt et innblikk i enda et animasjonsprosjekt de har på gang, nærmere bestemt den andre sesongen av anime-serien « Sakamoto Days ». Etter at den første sesongen ble avsluttet i september 2025, har vi nå fått vite at den neste omgangen med episoder kommer allerede i januar 2027, og vi har også fått en forhåndsvisning av hva vi kan forvente oss av disse.

Det er delt en kort beskrivelse av episodene, som forklarer at sesong 2 vil dreie seg om følgende: «Jakten på Slurs database fører Sakamoto og Shin til den ultimate treningsinstitusjonen for snikmordere.»

Sjekk ut denne tidlige teasertraileren for den neste serien med episoder av « Sakamoto Days », og den endelige premieredatoen vil trolig bli offentliggjort senere i år, når den fullstendige traileren også blir lansert.