Sakamoto Days vender tilbake til Netflix i juli for sin andre del

Netflix har blitt et ganske hotspot for anime i disse dager, med mange ikoniske og historiske serier som utgjør porteføljen, samt en rekke originale produksjoner også. Når vi snakker om sistnevnte punkt, var et av de nyere tilskuddene Sakamoto Days, med dette som en tilpasning av en elsket manga som dreide seg om en legendarisk snikmorder lenge etter at han trakk seg tilbake for å stifte familie og åpne en liten nærbutikk. Den første delen kom og gikk sin gang tidligere i år, men nå gjør Netflix seg klar til å ha premiere på den andre delen også.

Dette neste kapittelet har premiere 14. juli, og lover mer av det vi ble glad i i den første delen, noe som betyr at det blir "større kamper, mer latter og unike karakterer som du vil bli forelsket i."

Vi har til og med fått en forsmak på dette i en ny trailer som du kan se i sin helhet nedenfor. Ikke glem å lese vår anmeldelse av de første episodene av Sakamoto Days.