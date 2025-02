Sakurai 'hypes' Nintendo Direct for Switch 2

HQ

Vi vet alle at han har vært pensjonert en stund nå, men når Masahiro Sakurai snakker, blir spillverdenen stille og lytter. Han regnes som et geni både i og utenfor Nintendos økosystem, og hans avgjørende rolle i utviklingen av Kirby-serien og, fremfor alt, Super Smash Bros. er velkjent for alle. Men etter Super Smash Bros. Ultimate var Sakurai utslitt og bestemte seg for å trekke seg tilbake fra aktiv utvikling, bare for å åpne en YouTube-kanal kort tid etter, der han har gitt leksjoner om spilldesign og metodikk på non-profit-basis.

Og etter mange år med å dele sin kunnskap med verden, tok også hans tid som youtuber-lærer slutt i juni i fjor. Det var også da han avslørte at han hadde kombinert kanalen med en uannonsert utvikling, som vi absolutt ikke vet noe om, siden 2022.

Og så kommer vi til i dag, da Nintendo avslørte det nøyaktige tidspunktet for den spesielle Nintendo Switch 2 Nintendo Direct. Sakurai var begeistret på sosiale medier, noe som sjelden er tilfelle med slike kunngjøringer, noe som bringer oss til å koble alle prikkene i tidslinjen jeg nevnte tidligere.

Vi ønsker ikke å bli begeistret før tiden, men høres ikke kunngjøringen av en ny Kirby eller til og med en Nintendo Switch 2-eksklusiv Super Smash Bros. flott ut som lanserings- eller førstepartstitler?