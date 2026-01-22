Nintendo Switch 2 tar USA med storm og blir den bestselgende konsollen i historien etter syv måneder på markedet

HQ

Som i mange andre markeder var Nintendo Switch 2 den bestselgende konsollen i julesesongen i USA. Ifølge data utgitt av analytiker Mat Piscatella fra Circana (tidligere NPD), har julekampanjen sett Nintendo of America selge totalt 4,4 millioner konsoller siden den andre hybriden kom på markedet i juni. Merkelig nok er dette nær de enestående 4 millionene som er solgt i Japan.

YTD/LTD-tallet gjør Nintendo Switch 2 til den bestselgende maskinen i løpet av de første syv månedene på det amerikanske markedet, med andre ord den raskest selgende i historien. I så måte speiler det det som skjedde i det spanske markedet. Faktisk ligger Switch 2 35 % over PlayStation 4 på dette tidspunktet og nesten 50 % over den første Nintendo Switch (den har allerede solgt nesten dobbelt så mye på syv måneder).

Nintendos globale kvartalsresultater forventes å lande om to uker (W/C 2. februar), når det ryktes at en ny Nintendo Direct-presentasjon vil finne sted.

Battlefield 6 avslutter sitt år med triumferende retur

Ser vi på andre plattformer og programvare, toppet de vanlige sjangrene salgslistene som forventet, men det var en stor overraskelse: Mens Call of Duty: Black Ops 7 var det mest solgte spillet i desember, med NBA 2K26 på andreplass og Battlefield 6 på tredjeplass, Battlefield 6 var faktisk det mest solgte spillet i 2025 i USA, etterfulgt av NBA og Borderlands 4.

