Salget av dataspill i Storbritannia i august var 7 % høyere enn i fjor

August var en måned der spillere utnyttet den moderate mangelen på utgivelser til å hente noen velkjente titler til reduserte priser og fullføre etterslepet sitt. Så mye at salget av konsoll- og PC-spill var 7% høyere enn i 2023 i samme måned.

Dette er ifølge Gamesindustry.biz, som har publisert salgsdata for territoriet for forrige måned . Takket være dem vet vi at Grand Theft Auto V klatret tilbake til nummer én i salget (solgte opptil 5,7% mer enn i fjor), etterfulgt av lanseringen av Star Wars Outlaws. Det er en bittersøt andreplass, siden sammenlignet med det siste store Star Wars-spillet før det (EAs Star Wars Jedi: Survivor), solgte Outlaws mindre enn halvparten så mye ved lanseringen som Cal Kestis gjorde i oppfølgeren.

Etter dem kommer Hogwarts Legacy, ettersom media ikke har fått tilgang til salgstallene for Black Myth: Wukong. Dette ble etterfulgt av Kingdom COme: Deliverance (med et uopprettelig tilbud på Steam) og det vi kan betrakte som EA Sports FC 24s farvel til rangeringen.

Deretter fulgte Borderlands 3 (presset av filmen?), Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto Online, Titanfall 2 og It Takes Two.