Salget av eksklusive PlayStation-spill har falt siden 2020

HQ

Siden 2020 og frem til slutten av det siste regnskapsåret har Sony slitt med å selge førstepartsspill. Det har vært en jevn nedgang, selv med noen store utgivelser som God of War: Ragnarök, Marvel's Spider-Man 2 og Astro Bot, ettersom mange spillere fortsetter å føle at PS5-generasjonen har manglet utgivelser.

Dataene, samlet av Game File, viser bevis på mye av det publikum allerede har følt i årevis. Det er imidlertid interessant å merke seg at Sony har sett en økning mot slutten av det siste regnskapsåret, rett etter utgivelsen av Ghost of Yotei. I regnskapsåret 2020 ble Ghost of Yoteis forgjenger, Ghost of Tsushima, samt The Last of Us: Part II, utgitt, men selv sammenlignet med årene før da har de fleste av Sonys førstepartssalg vært i jevn nedgang på 2020-tallet.

Det er lett å peke på en flopp som Concord, eller et spill som ikke helt gjorde det massive inntrykket Sony ønsket at det skulle gjøre, som Marathon, og si at de er den eneste grunnen bak dette mønsteret, men det virker for enkelt. Sony har bygget sitt økosystem rundt en eller to store førstepartsutgivelser i året. Det har alle eggene sine i en eller to kurver, og det betyr at hvis disse spillene ikke selger, ser vi flere tall som årene mellom 2021 og 2024. Selv med nylige nyinnspillinger, remastere og mer, kan Sony fremdeles ikke vise vekst i sine førstepartstitler konsekvent. Vi håper denne trenden kan endre seg til det bedre, men selv om det selges millioner av konsoller år etter år, trenger folk spill å spille på dem.