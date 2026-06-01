Salget av Gabriel Magalhães' Arsenal-trøye skyter i været etter at han bommet på straffesparket i Champions League-finalen

Gabriel Magalhães bommet på det siste straffesparket i straffesparkkonkurransen på slutten av Champions League-finalen mellom PSG og Arsenal, men til tross for det smertefulle øyeblikket har Arsenal-fansen vist sin støtte til forsvarsspilleren på en veldig talende måte: ved å kjøpe trøyen hans. Ifølge The Athletic økte salget av Arsenal-trøyer med Gabriels navn og nummer 6 på ryggen med 350 prosent i løpet av de to dagene etter kampen.

I timene etter kampen var Gabriels navn det mest populære i Arsenals trøyesalg i løpet av helgen, og på et tidspunkt var det til og med dobbelt så mye som noe annet navn i troppen. Og i søndagens seiersparade, der Arsenal feiret Premier League-tittelen, var Gabriels skjorter og skjerf også blant de mest populære blant fansen.

Rett etter straffesparket gikk hans rival i PSG, men brasilianske lagkamerat Marquinhos, rett for å omfavne og trøste ham, for han vet hvordan det føles å være den siste som er ansvarlig for et lags nederlag. "Gabriel har spilt en fantastisk sesong for Arsenal, bevist at han er en av de beste forsvarsspillerne i verden og vist alle at han er en stor spiller. Han fortjente ikke å ha all den tyngden, det øyeblikket av nederlag, på sine skuldre. Og i Brasil trenger vi ham til VM, sier PSG-kapteinen.