Salget av nye spill falt med 29 % i Europa i 2024

Er det noen grunn til å være veldig bekymret for mainstream AAA-spillenes evne til å omsette for et beløp som anses som en suksess sammenlignet med utviklingskostnadene? Det er det store spørsmålet, for selv om det finnes individuelle suksesshistorier, er det fortsatt de som peker på problemer i AAA-helsen generelt.

Og så er det spørsmålet om salg. I den siste utgaven av GI Microcast forklarer analytiker Chris Dring at dataene avslører et fall på 29% i salget av nye spill i Europa i 2024. Dette skyldes hovedsakelig at 2023 var et spesielt overfylt år, så sammenligningen er mer ujevn, men det er også større problemer.

"Salget av nye spill i 2024 sammenlignet med nye spill i 2023, og la oss huske at 2023 var et stort år for nye spill, gikk ned med 29 %, nesten en tredjedel, sammenlignet med året før. Neste år kommer de store blockbuster-spillene tilbake, selv fra februar, når du har en slags trippel trussel med Assassin's Creed Shadows og Avowed (jeg vet at Avowed ikke er så stort) og Monster Hunter Wilds i samme vindu. Og så er det alle spillene som ble annonsert under The Game Awards, det kommer en Elden Ring, og det kommer et Grand Theft Auto, som åpenbart er den store greia."

Han bruker også Dragon Age: The Veilguard, som underpresterer, som et eksempel på problemene mange AAA-utgivelser står overfor, og han virker bekymret.

"Når det gjelder de tradisjonelle store julesuksessene, hadde du Call of Duty, som gjorde det bra, og du hadde Dragon Age, som ikke gjorde det. Det er skuffende, skjønt, den posisjonen. Det var det. Dragon Age hadde markedet for seg selv, og det klarte ikke å finne et publikum, og det er virkelig skremmende når vi beveger oss inn i det neste året."