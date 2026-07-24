Salget av Steam Deck skal angivelig ha falt med over 80 % siden Valves prisøkning

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Prisøkningen på Steam Deck føltes uunngåelig, med tanke på de økte kostnadene for komponenter til spillmaskinvare i disse dager, men selv om vi kan forstå hvorfor Valve måtte øke prisene, betyr det ikke at forbrukerne er like villige til å kjøpe den håndholdte PC-en. Salget av det en gang så elskede Steam Deck har tilsynelatende stupt siden prisøkningen.

En ny rapport fra Boiling Steam viser at salget av Steam Deck har falt med 82 % siden prisøkningene ble innført. De kom frem til dette tallet ved å se på Steams omsetningsrangeringer, gjennomsnittlig salgspris, salgsfordelingen mellom ulike Steam Deck-modeller og data fra den pålitelige kilden SteamDB. Med tanke på at Steam Deck stiger i pris med opptil 40 % på enkelte steder, og nå er dyrere enn en PS5 og bare 10 pund billigere enn Pro-modellen, er det ikke overraskende at folk ikke ønsker å bruke så mye på en håndholdt PC. Et raskt blikk på den britiske versjonen av Steam Store viser imidlertid at 1 TB OLED-modellen av Steam Deck for øyeblikket er utsolgt, noe som tyder på at salget kanskje ikke er så katastrofalt som først antatt. Eller så var lagerbeholdningen uansett lav.

Da den var 40 % billigere, var Steam Deck et av de beste kjøpene innen PC-spill for folk som ønsket å utvide mobiliteten sin. Funksjonene og SteamOS gjorde at selv om den ikke var den kraftigste maskinen, tilbød den noe andre ikke kunne, til en mye mer overkommelig pris. Nå, hvis du skal bruke 800 pund på en håndholdt PC, kan det være lurt å se på andre modeller for å finne et billigere eller kraftigere alternativ.