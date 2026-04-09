Sally Field blir venn med en blekksprut i bemerkelsesverdig Bright Creatures

Leter du etter en film som får deg til å føle deg bra? I så fall vil Netflix snart tilby nettopp dette. Filmen kommer i form av Remarkably Bright Creatures, og følger en enke som utvikler et vennskap med en blekksprut på akvariet der hun jobber, et eventyr som faktisk har mer å by på enn det som ser ut til å være tilfelle.

Med Sally Field i hovedrollen har denne filmen også med seg stjernene Lewis Pullman og Alfred Molina, der sistnevnte gir stemme til blekkspruten Marcellus. Når det gjelder det nøyaktige plottet og sammendraget for Remarkably Bright Creatures, kan du se dette nedenfor.

"Basert på bestselgerfenomenet av Shelby Van Pelt kommer historien om Tova, en enke som danner et usannsynlig vennskap med den surmulende Marcellus - en gigantisk stillehavsblekksprut som bor på akvariet der hun jobber. Uten at Tova vet det, er Marcellus på oppdrag for å løse et mysterium som vil helbrede enkens hjerte og føre henne til en livsforvandlende oppdagelse."

Remarkably Bright Creatures er regissert av Olivia Newman og er også skrevet av Newman og John Whittington, og for å få en forsmak på hvorfor du ikke bør gå glipp av denne filmen, sjekk ut traileren nedenfor. Premieren er satt til 8. mai.