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Salomonøyene er en selvstendig nasjon som består av en øygruppe på over tusen øyer som strekker seg over 1600 km, og har nylig skiftet regjering med Matthew Wale som statsminister. Statsministeren har reist til det australske parlamentet i Canberra for å formalisere en omfattende strategisk avtale med landet, samtidig som han har kunngjort en gjennomgang av den nåværende sikkerhetsavtalen med Folkerepublikken Kina.

Tidligere har Salomonøyene hatt et hjertelig forhold til Kina, men etter at statsminister Wale, som er en kritiker av Beijing-regjeringen, kom til makten, ønsker han nå å revidere sikkerhetsavtalen som hans forgjenger undertegnet med den asiatiske giganten i 2022, noe som har ført til diplomatiske tilnærmelser til landet fra Australia og USA.

"Salomonøyene er venner av Australia; det har de alltid vært og vil alltid være", sa Whale på en pressekonferanse sammen med sin australske kollega, Anthony Albanese, ifølge Reuters. "Vi erkjenner at det har vært problemer de siste årene. Vi har forsøkt å få en ny start."

Denne strategiske avtalen betyr imidlertid ikke at Salomonøyene vil bryte båndene til Kina, for siden 2022 har Whales holdning, selv om den ikke har blitt helt positiv til Kina, myknet betraktelig.