Salt and Sacrifice byr på utfordringer i mai

HQ

Ska Studios har vært relativt tause om Salt and Sanctuary-oppfølgeren etter fjorårets offentliggjøring, men det viser heldigvis at dette bare skyldes at utviklerne har jobbet på spreng for å gjøre ferdig spillet.

Dagens trailer avslører at Salt and Sacrifice slippes den 10. mai. Den viser også hvorfor det er verdt å merke datoen i kalenderen ved å fokusere på hvordan det blir mulig å samarbeide med andre for å bekjempe noen ganske kule skapninger denne gangen. På den annen side får vi også noen glimt av hvordan det å i stede slåss mot andre spillere blir langt mer engasjerende denne gangen ved hjelp av nye angrepstyper og forsvarsmekanikker.