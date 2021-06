Salt and Sanctuary-oppfølger annonsert

Ska Studios har laget spill og over ti år, men ble vel først et relativt kjent navn med Salt and Sanctuary i 2016. Da er det vel greit å bygge videre på den suksessen med en oppfølger.

Salt and Sacrifice skal gjøre akkurat dette ved å ta oss til nye områder i en ny tid med både gamle og nye roller. Den nye rollen vi får vite om kalles Marked Inquisitor. Dette er en kriminell som har blitt satt fri i bytte mot at vedkommende tilbringer resten av livet med å kjempe mot magikere.

Utenom det får vi vite at det endelig blir mulig å spille sammen med andre online, så begge parter vil beholde fremgangen de gjør. Du trenger ikke nødvendigvis noen kjentfolk heller, for det skal være mulig å tilkalle hjelp eller være behjelpelig i skikkelig Souls-stil. Siden spillet ikke kommer før neste år vil mer informasjon avsløres senere.