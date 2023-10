HQ

Det er noen få spill som lanseres hvert år, og som sannsynligvis vil vekke din interesse bare på grunn av det visuelle og den kunstneriske stilen. Die Gute Fabrik Saltsea Chronicles er uten tvil et av disse spillene. Dette fortellingstunge eventyrspillet er en av de flotteste titlene jeg har sett på lenge, men spørsmålet er om spillopplevelsen står i stil med det ytre uttrykket. Og det er et svært komplekst spørsmål som jeg har slitt med å finne en løsning på.

Ideen med Saltsea Chronicles er å lede en gruppe mennesker rundt i en oversvømmet verden i et forsøk på å finne og oppklare mysteriet rundt deres bortførte venn. Selve fortellingen er svært forgrenet og full av valgmuligheter, noe som betyr at beslutningene du tar, vil ha direkte innvirkning på historien, stedene du besøker og menneskene du møter underveis. I så måte kan du være sikker på at ditt Saltsea Chronicles -eventyr sannsynligvis vil være svært forskjellig fra mitt, selv om hoveddelen av spillet er svært likt.

I likhet med en del andre fortellingstunge eventyrspill er Saltsea Chronicles på grensen til å ikke kreve noen innsats fra spilleren i det hele tatt. Bortsett fra å klikke på interaktive symboler som dukker opp på stillbildet som viser øya du befinner deg på, er alt du trenger å gjøre som spiller å bla gjennom den skrevne dialogen og deretter velge et passende svar av to valgmuligheter når det dukker opp. Det er et veldig praktisk spill med mye lesing, så hvis disse to designelementene ikke appellerer til deg, vil jeg råde deg til å gå videre til Saltsea Chronicles, da det vil slite med å engasjere deg.

På denne fronten, selv som en som setter pris på og spiller mange narrativt tunge spill, følte jeg ofte at Saltsea Chronicles var litt flatt. Dialogen har sine øyeblikk, og valgene kan føles viktige, men spillingen mangler for ofte oppslukende kvaliteter, og resten av Saltsea -opplevelsen er for avhengig av at du blir fortapt og betatt av den fantastiske grafikken og kunststilen til at det virker som om det glemmer at det må underholde deg i en historie som kan strekke seg over mer enn 10 timer. Å lese tekst i timevis uten noen vesentlige spillelementer for å bryte opp mister fort sin tiltrekningskraft, og siden fortellingen og historien foregår i en bisarr og uvanlig verden, er det ikke noe nivå av tilknytning du kan gripe tak i for å forbli engasjert i historien som Saltsea Chronicles ønsker å fortelle.

Det Die Gute Fabrik har innlemmet i et forsøk på å holde spillet friskt, er et relasjonssystem mellom medlemmene i gruppen som utgjør denne historien. Etter hvert som du reiser rundt i verden som består av øyer, vil du møte nye mennesker og legge dem til mannskapet ditt, og du vil møte Issues som vil sette gjengen på prøve. Du må finne måter å løse disse Issues på for å hindre at en kile blir drevet inn mellom gruppemedlemmene, og dette kan være så enkelt som å snakke med gruppemedlemmene for å dempe mistillit og frustrasjon, eller det kan dreie seg om å finne ting (som mat eller deler til skipet du kaller ditt hjem) for å eliminere problemer som oppstår. Dette er i beste fall mindre sideoppdrag, og selv om de gir deg noe å gjøre utover hovedhistorien, er de ikke noen redningsplanke.

Den viktigste funksjonen som Die Gute Fabrik har introdusert for å drysse inn noen ekstra spillelementer, er et minispill som heter Spoils. Det er et kortspill som vil endre seg avhengig av hvilken øy du besøker i hvert kapittel, ettersom mange av lokalbefolkningen spiller Spoils med sine egne regelsett. Det er et morsomt avbrekk fra de tunge narrative rytmene, og ved siden av å fylle opp en klistremerkebok som dokumenterer reisen din, er dette en herlig måte å tilføre spillet litt dybde på.

Jeg skal ikke nekte for at Saltsea Chronicles har et langsomt tempo som ofte lar litt tilbake å ønske, men dette indie-eventyrspillet har sine øyeblikk. Jeg vil ikke kalle det en fulltreffer, for det sliter til tider med å underholde, men det det mangler i spenning, tar det igjen i form av en helt fantastisk presentasjon og et fantastisk stemningsfullt lydspor. Til tider føles dette som et interaktivt maleri. Det er fascinerende å se på, men det har ikke helt de samme oppslukende kvalitetene som mange av de andre narrative eventyrene vi har sett i det siste.