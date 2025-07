Salvador Dali-maleri solgt på et ryddesalg for 150 pund

HQ

Har du tilfeldigvis et Salvador Dali-maleri begravet i garasjen? Usannsynlig, ikke sant. Ikke for en huseier i Cambridge i Storbritannia, som nylig holdt et ryddesalg og solgte et maleri til en kunde for 150 pund, som faktisk var et autentisk verk av Dali som kunne innbringe 200 ganger prisen på auksjon.

Ifølge BBC News ble kunstverket kjøpt av en anonym kunsthandler som nå har til hensikt å selge det på en auksjon i oktober. Etter det opprinnelige kjøpet ble det oppdaget at det var et autentisk Dali-verk som til og med ble solgt på auksjon av Sotheby's i 1990, fullt tilskrevet Dali selv.

Verket regnes som Vecchio Sultano, og er en akvarell og tusjillustrasjon av en scene fra Arabian Nights, ett av over 500 verk som Dali skapte med den hensikt å vise frem folkeeventyr fra Midtøsten, alt på bestilling fra et italiensk ektepar. Til slutt skal det bare ha blitt laget rundt 100 stykker.

Maleriet skal auksjoneres bort 23. oktober.

