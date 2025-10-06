Sam Altman avslører "mer detaljert kontroll" for IP-eiere i den nye Sora 2-oppdateringen

HQ

Helt siden vi så de første AI-videogeneratorene, dukket det raskt opp spørsmål om opphavsrettsbeskyttet innhold, ettersom det å kaste Pikachu eller Darth Vader inn i en hvilken som helst ledetekst du likte, virket som en rask måte for modelleierne å bli saksøkt på. Nå har vi avanserte modeller som Sora 2, og igjen ser folk figurer som OpenAI ikke eier, representert på den måten som en ledetekst bestemmer.

I forrige uke gikk OpenAI-sjef Sam Altman inn for en opt-out-modell med Sora 2, noe som betyr at rettighetshavere må velge å sikre at innholdet deres ikke blir brukt til videogenerering. Som The Hollywood Reporter påpekte, er det ikke slik opphavsrettsloven fungerer.

Det er ikke engang slik Sora 2 fungerte. Vestlig IP var beskyttet fra videogenereringsmodellen, men japansk IP som Pokémon, Dragon Ball og mer var fritt vilt. Det er inntil nå, hvor Altman i et nytt blogginnlegg sa at retningslinjene endres til å være opt-in med Sora 2.

"Vi hører fra mange rettighetshavere som er veldig begeistret for denne nye typen 'interaktiv fanfiksjon' og tror at denne nye typen engasjement vil tilføre dem mye verdi, men som ønsker muligheten til å spesifisere hvordan figurene deres kan brukes (inkludert ikke i det hele tatt)", skrev Altman.

Dette er en annonse:

Endringene ser ut til å være gjort i et forsøk på å trekke inntekter fra Sora 2, som bruker mye strøm til videogenerering. Det er håp om å dele inntektene med rettighetshavere som melder seg på, noe som i Altmans øyne er en vinn-vinn-situasjon for alle.