Sam Astin og Elijah Wood vil delta på den andre San Diego Comic-Con Málaga i år

San Diego Comic-Con Málaga 2026, som arrangeres fra 1. til 4. oktober, blir nok en gang den fremste destinasjonen for popkultur i amerikansk stil i Europa. Denne andre utgaven av det store tegneserie- og popkulturarrangementet utenfor USA begynner å avsløre hvilke gjester som kommer i år. Den siste bekreftelsen, som kom for bare noen minutter siden, er den mest elskede gummipiraten fra manga, anime og nå også i levende live, Monkey D. Luffy. Eller rettere sagt, skuespilleren som spiller ham på Netflix, Iñaki Godoy. Men tidligere var en annen skuespiller som alle kjenner godt for hans lange karriere i filmklassikere, allerede bekreftet: stjernen i The Goonies, skuespilleren i Stranger Things og Frodo Baggins' trofaste væpner, Sam/Sean Astin.

Men Sean Astin blir ikke den eneste hobbiten som vandrer rundt i korridorene og konferansesalene på FYCMA, for her på Gamereactor kan vi bekrefte at han får selskap av sin kjære venn og eventyrerkollega fra Peter Jacksons filmtrilogi, Elijah Wood, selveste Frodo Baggins. Dette har vi nettopp fått bekreftet av den nye direktøren for SDCCM 2026, Fernando Piquer, i et intervju som du snart kan se her.

Billetter til San Diego Comic-Con Málaga 2026 har vært i salg siden i går, 4. mai, via nettsiden, i tillegg til at du har muligheten til å få tak i noen unike samleobjekter fra arrangementet. Vi vet ennå ikke noe om programmet eller paneltidene, men inntil noen flere navn er bekreftet, er det å forvente at du må bestille billett med samme tro som disse to karakterene gikk inn i Mordor og klatret opp på Dommedagsfjellet for å ødelegge Ringen.