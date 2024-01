Sam Barlow avslører teasere for de to neste spillene sine.

HQ

Sam Barlow, skaperen av Immortality og Her Story, har avslørt at han jobber med to nye spill. Foreløpig er de bare kjent som Project C og Project D, men han har gitt noen flere detaljer om hva vi kan vente oss.

Prosjekt C er mer beslektet med Barlows siste arbeid. De er begge mer skrekkfokuserte spill, men Barlow beskriver Project C som "i tradisjonen fra Immortality, som bygger på noe av den teknologien, men går i en kul retning."

"Tror jeg", fortsetter han. "Hvis du ser på Steam-taggene, kan du se at det er skrekk, sci-fi-skrekk, det er et veldig kult premiss. Det er kanskje den tøffeste mekanikken vi har kommet opp med innenfor denne typen ikke-lineære rom, det er en kul liten puslespillboks."

Project D kommer derimot til å glede fans av Barlows eldre arbeider. Det er et overlevelsesskrekkspill i tredjeperson og kommer til å være mer i tråd med tidligere titler han har jobbet med, som Silent Hill: Shattered Memories. Ta en titt på teaser-trailerne for begge prosjektene nedenfor:

