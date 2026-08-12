Sam Barlow og Brandon Cronenberg avslører et live-action sci-fi-skrekk-spill med tittelen «Precognition

Etter å ha tiltrukket seg titalls millioner Phasmophobia-spillere gjennom årene, bestemte Kinetic Games seg nylig for å rette oppmerksomheten mot videospillutgivelser også, og opprettet dermed merket Kinetic Publishing. Selskapets formål er å sette søkelyset på kommende indie- og AA-titler og bidra til å bringe dem ut til publikum, og en del av denne innsatsen innebærer å arrangere arrangementer der fans kan få tydelig informasjon om hver av titlene selskapet representerer.

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Den aller første Kinetic Publishing Showcase er nå avsluttet, og under dette arrangementet fikk vi se en håndfull spill, ikke minst det neste prosjektet fra Sam Barlow, mannen bak «Immortality» og «Her Story».

Det heter «Precognition» og utvikles i samarbeid med skrekkfilmregissøren Brandon Cronenberg. Det er et live-action sci-fi-skrekkprosjekt som kombinerer FMV-sekvenser og ikke-lineær fortelling med vekt på spillerens frihet, og alt dreier seg om karakteren Diana, som oppdager at hun kan motta visjoner fra fremtiden etter å ha fått et eksperimentelt implantat satt inn i hjernen.

Barlow, som snakket om prosjektet på vegne av Half Mermaid Productions – utviklerfirmaet han var med på å grunnlegge – forklarte: «Vi har virkelig prøvd å teste grensene for ikke-lineær fortelling, med fokus på hvordan spillet føles å spille, samtidig som vi oppmuntrer til spillerens handlefrihet og valgmuligheter. Med «Precognition» har vi presset oss selv enda hardere ved å bringe følelsen fra etterforsknings- og mysterispill inn i en verden av årsak og virkning, med en historie som utspiller seg som en konsekvens av valgene dine.»

Når det gjelder lanseringstidspunktet for «Precognition», er planen å gi ut spillet til PC via Steam, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2 våren 2028.