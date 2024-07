Sam Claflin møter en ondskapsfull skapning fra myten i Bagman

Skrekkfans har spist godt i det siste, og det vil tydeligvis fortsette å være tilfelle senere i år. Lionsgate har nettopp gitt ut det første blikket på sin kommende skrekkfilm som vil spille Sam Claflin i hovedrollen som en far som må beskytte familien sin mot en eldgammel og ondskapsfull skapning fra myten, et monster kjent som Bagman.

Mer spesifikt står det i synopsis: "I den mørke skrekkfilmen Bagman blir en familie fanget i et mareritt da de blir jaget av et ondskapsfullt, mytisk vesen. I århundrer og på tvers av kulturer har foreldre advart barna sine mot den legendariske Bagman, som snapper uskyldige barn og stapper dem ned i sin avskyelige, råtnende pose - for aldri å bli sett igjen. Patrick McKee (Sam Claflin) unnslapp med nød og neppe et slikt møte da han var liten, noe som etterlot ham med varige arr gjennom hele voksenlivet. Nå har Patricks plageånd fra barndommen kommet tilbake og truer sikkerheten til kona Karina (Antonia Thomas) og sønnen Jake (Caréll Vincent Rhoden)."

Bagman har kinopremiere 20. september, og du kan ta en titt på hva den vil by på i traileren nedenfor.