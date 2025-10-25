Sam Claflin vil tilbake til Pirates of the Caribbean-rebooten

Folk sier ofte at Pirates of the Caribbean falt av en metaforisk klippe etter at hovedtrilogien ble avsluttet. Den fjerde filmen, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, var ikke på langt nær så god som sine forgjengere, men den var heller ikke på langt nær så dårlig som den femte filmen, som nærmest fungerte som en siste spiker i kisten for serien.

Det finnes ulike planer om å reboote Pirates of the Caribbean på en eller annen måte, men ingen av dem har ennå blitt til noe stort og seriøst, men skulle Pirates komme tilbake en gang i fremtiden, har en stjerne fra On Stranger Tides sagt at han gjerne vil være med igjen.

Sam Claflin, som spilte den hellige mannen Philip Swift - som ble latterliggjort av Blackbeard og til slutt etterlatt for å dø før hans havfrue-kjærlighet "reddet" ham - har i en samtale med ComicBook sagt at han gjerne vil komme tilbake til serien.

"La oss trygle produsentene, for jeg skulle gjerne besøkt den verdenen igjen. Det var min aller første film.

"Jeg hadde gjort litt TV før, men jeg var så nervøs for å spille inn en film. Jeg var som et rådyr i frontlyset. Jeg visste ikke hva som skjedde. Og du vet, for en skrekk. For en scene å gå inn på når du ikke vet hva som skjer. Så jeg tok meg selv og jobben så alvorlig, og det fortjente den på mange måter. Og Philip er den typen karakter.

"Men når jeg ser tilbake på den opplevelsen, tenker jeg Jeg skulle ønske jeg hadde hatt det morsommere. Jeg skulle ønske jeg tillot meg selv å bare nyte det og nyte hvert eneste øyeblikk. Så jeg skulle gjerne hatt muligheten til å komme tilbake på piratskipet. Det ville vært en drøm som gikk i oppfyllelse for meg. Men dessverre er det ikke i mine hender. Så, Jerry Bruckheimer, hvis du ser på dette, få det til å skje."

Fremtiden til Pirates er et terningkast akkurat nå. Den ene dagen kommer det ut en rapport om at Johnny Depp skal spille rollen som Captain Jack Sparrow, og den neste dagen er det fortsatt Margot Robbie-ledede spinoff-filmen som gjelder. Kanskje får vi begge deler, kanskje får vi ingen, men hvis det var en sjanse for at Pirates kom tilbake med noen kjente fjes, er det da plass til Claflins Philip i den?