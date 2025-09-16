Sam Fisher er tilbake i Netflix' Splinter Cell: Deathwatch-anime

Splinter Cell er tilbake - kanskje ikke akkurat slik vi alle drømte om, men definitivt bedre enn ingenting. Netflix har offisielt annonsert en helt ny anime basert på Ubisofts ikoniske stealth-serie, med ingen ringere enn mannen bak John Wick og Nobody som kreativ leder. Serien har premiere 14. oktober og tar oss dypt inn i spionasjeverdenen sammen med Sam Fisher. Blant stemmeskuespillerne er talenter som Liev Schreiber og Kirby Howell-Baptiste. Den ferske traileren (som du kan se nedenfor) byr på glitrende action, brutale nærkamper og skyggefulle miljøer - akkurat som seg hør og bør. For fans som har vært med lenge, er det stort å endelig se noe nytt knyttet til Splinter Cell.

Sam Fisher er tilbake, og denne gangen er oppdraget personlig. Fra skaperen av John Wick-serien kommer Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch, kun på Netflix 14. oktober. I hovedrollene ser vi Liev Schreiber som Sam Fisher og Kirby Howell-Baptiste som den ferske agenten Zinnia McKenna.

Hva tror du - kan dette være ekte vare?