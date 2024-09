Sam Fisher får Netflix anime-behandling i Splinter Cell: Deathwatch

Mens vi fremdeles desperat venter på offisielle nyheter og informasjon om Splinter Cell Remake, har Ubisoft presentert et første utdrag av et annet Splinter Cell -prosjekt som det har i arbeid med Netflix.

Dette er kjent som Splinter Cell: Deathwatch og er en anime-tilpasning av den berømte stealth-action-serien, en der Liev Schreiber vil ta på seg oppgaven med å gi stemme og bringe Sam Fisher inn i formatet.

Selv om vi ennå ikke vet nøyaktig når denne serien vil debutere, virker en utgivelse i 2025 svært sannsynlig. I henhold til informasjonen vi vet med sikkerhet, har Netflix bekreftet at showet kommer fra både Ubisoft Film & Television og animasjonsstudio Sun Creature and Fost, at det vil bli regissert av Guillaume Dousse og Felicien Colmet-Daage, skrevet av John Wicks Derek Kolstad, og produsert av Kolstad, Helene Juguet, Hugo Reven og Ubisoft-veteran Gerard Guillemot.

Sjekk ut traileren for Splinter Cell: Deathwatch nedenfor.