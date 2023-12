Sam Lake sier at Alan Wake 2 s underlighet er inspirert av Everything Everywhere All at Once.

HQ

Vi kommer kanskje aldri til å se et spill som Alan Wake 2 igjen. Styrken i visjonen og viljen til å aldri avvike fra den er sjelden i moderne spill, og selv om Remedy har fått ubegrenset med ros for dette spillet, er det ifølge Sam Lake en annen skapelse han vil takke.

I et intervju med The Washington Post forteller Lake om hvordan Everything Everywhere All at Once hjalp Remedy til å satse alt på Alan Wake 2. "Vi hadde allerede kommet veldig langt med å lage [Alan Wake 2], men det ga meg selvtillit til å forstå at det vi gjør her, gjør vi til rett tid", sa han.

Lake har en kontinuerlig entusiasme for å lage spill, og sier at han aldri har kjedet seg, ikke i hele sin karriere. "Jeg elsker film, musikk og å lese bøker, og det skjer spennende og inspirerende ting, men jeg føler at det skjer større sprang innen spill", sier han. "Spesielt med Alan Wake har jeg oppdaget at jeg kan benytte meg av disse andre mediene, og at de kan ses på som elementer i spill, ikke som et separat medium. Alle disse mediene kan kombineres for å skape noe nytt og spennende, noe som er mer enn summen av delene."