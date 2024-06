Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered lander i august

HQ

I løpet av de siste årene har Sam & Max-titlene skapt av Telltale fått moderne oppdaterte remastered-versjoner, og nå er tiden kommet for at også det siste spillet i trilogien får denne behandlingen.

Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered Telltale bringer tilbake tittelen fra 2010, men med "oppdatert grafikk, lyssetting, leppesynkronisering, kinematografi og musikk", noe som gjør dette til den "mest ambisiøse remasteren av alle" som det heter i pressemeldingen.

Vi kan også se frem til overhalte miljøer med flere detaljer, og bortklippet innhold fra det originale spillet er restaurert i sin helhet, i tillegg til en samling irriterende bugs som nå er fjernet.

Det vil heller ikke være plattform-eksklusive funksjoner denne gangen, ettersom Nutri-Specs Toy of Power som var unikt for PS3-utgaven av originalspillet, nå vil være tilgjengelig for alle spillere å bruke på alle plattformer. Og ja, dette betyr at spillet ikke lenger vil være konsolleksklusivt for PS3, ettersom det vil debutere på PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Series X/S, og Switch.

Sjekk ut kunngjøringstraileren for spillet nedenfor, før lanseringen 14. august 2024.