Sam Nujoma går bort, 95 år gammel

HQ

Sam Nujoma, Namibias grunnlegger og en sentral skikkelse i landets flere tiår lange kamp for selvstendighet, er død i en alder av 95 år. Ifølge en kunngjøring på sosiale medier fra Namibias nåværende president, Nangolo Mbumba, døde Nujoma i Windhoek, landets hovedstad, etter å ha vært innlagt på sykehus i tre uker med en ukjent sykdom.

Nujoma var en revolusjonær skikkelse som ledet South-West Africa People's Organization, en organisasjon som balanserte krigføring og diplomati. Med sovjetisk og cubansk støtte kjempet bevegelsen hans mot Sør-Afrikas okkupasjon, og sikret seg uavhengighet gjennom en avtale med USA i 1990. Som Namibias første president skapte han stabilitet og vekst, til tross for at han ble kritisert for sitt langvarige styre.

Selv om han var en forkjemper for demokrati, påpekte kritikerne hans autokratiske tendenser, særlig da han presset på for å få en tredje presidentperiode i 1999. Nujoma ledet Namibia frem til 2005, og etterlot seg en kompleks arv preget av politiske kontroverser, men også av frigjøring og motstandskraft. Hans bortgang markerer slutten på en epoke for Namibia, der han fortsatt er en svært innflytelsesrik skikkelse.