Sam Raimi skal regissere en nyinnspilling av Magic

Sam Raimi ser ikke ut til å kunne holde seg unna ondsinnede små trefigurer og andre urovekkende skapninger. Ifølge The Hollywood Reporter skal han regissere Lionsgates kommende nyinnspilling av Magic, den psykologiske skrekkfilmen fra 1978 der Anthony Hopkins spilte en mentalt ustabil buktaler hvis dukke, Fats, ikke akkurat gjorde livet lettere for noen av de involverte.

Originalfilmen ble regissert av Richard Attenborough og hadde som nevnt Anthony Hopkins i hovedrollen. Filmen er basert på William Goldmans roman med samme navn, og Goldman skrev også selv manuset til filmatiseringen.

Prosjektet har vært under arbeid en stund med Raimi og Roy Lee som produsenter, men nå er det Evil Dead-regissøren selv som stiller seg bak kamera. Manuset er skrevet av Mark Swift og Damian Shannon, duoen bak Freddy vs. Jason og Friday the 13th fra 2009, noe som umiddelbart høres ut som en passende kombinasjon for en film om en buktalerdukke med mord i blikket. Det ser imidlertid ikke ut til at en lanseringsdato er satt ennå.

