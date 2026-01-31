Sam Raimi dreper alt håp om Spider-Man 4

HQ

Hvis Spider-Man: No Way Home beviste noe, så var det at folk ikke hadde sett nok av Tobey Maguire og Andrew Garfields versjoner av Peter Parker. Til tross for fornyet interesse for en fjerde Spider-Man-film fra Sam Raimi, har regissøren lagt prosjektet definitivt ned.

I en samtale med ScreenRant om sin nye film Send Help sa Raimi i hovedsak at tiden er overmoden. "[Spider-Man og Mary-Jane] har gått et annet sted," sa han, og la til at det ikke ville være riktig <em>"for meg å gå tilbake og prøve å gjenopplive min versjon av denne historien."

"Etter mine tre filmer ga jeg fakkelen videre til noen andre. Og jeg tror de må fortsette med historien og det publikummet som nå følger fakkelbæreren," sa Raimi.

Det kan være at Maguires Spidey gjør en ny cameo et sted i MCU, men ellers kommer Tom Holland til å være vår eneste Spider-Man som får sine egne filmer.