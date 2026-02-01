Sam Raimi vil gjerne regissere en DCU-film

HQ

Det nye DCU er fortsatt i ferd med å bevise seg for kinogjengerne, og det ser ut til at det er mye plass til store navn som kan komme inn og skape sine egne versjoner av universets største helter og skurker. Med sin erfaring fra Spider-Man og MCU, ville Sam Raimi selvsagt være i stand til å bidra til å gi liv til James Gunns univers. Spørsmålet er om han vil gjøre det?

Svaret er tilsynelatende ja. I et nylig intervju med Comicbook.com ble Raimi spurt om han kunne tenke seg å regissere en DCU-film i fremtiden. "Hvis det hadde en god karakterhistorie og det ikke er en gjentakelse av ting vi har sett, ville jeg gjerne gjort det", sa Raimi.

Så da får vi nok ikke se ham ta seg av Lynet, Batman eller Wonder Woman. Men med Raimis skrekkekspertise og hans evne til å lage overbevisende tegneseriefilmer, ser vi for oss at James Gunn kan kaste en fullstendig uventet kuleball på ham, og han vil fortsatt lage en underholdende film. Mike Flanagan lager en Clayface-grøsser, så kanskje Raimi kan bruke en lignende tilnærming med en av DCs mindre kjente figurer.