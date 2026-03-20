Sam Rockwell og John Malkovich i hovedrollene i neste film fra In Bruges og Banshees of Inisherin regissør

Selv om han ikke er like kjent som noen av de tunge Hollywood-titanene, har manusforfatter og regissør Martin McDonagh stått for en generasjon av filmer. Hans første spillefilm var den tidløse In Bruges, og i årene som har fulgt har han gitt verden Seven Psychopaths, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri og senest The Banshees of Inisherin. Snart er det tid for hans neste prosjekt.

I november kommer Wild Horse Nine, et komediedrama med Sam Rockwell og John Malkovich i hovedrollene, og med Steve Buscemi, Parker Posey og Tom Waits i de andre rollene.

Mens du kan lese den offisielle synopsis-logline for filmen nedenfor, bør du vite at denne filmen ser ut til å ha den samme briljante vittige naturen som McDonaghs tidligere filmer, så det ser naturligvis ut til at vi har noe spesielt i vente.

"Kort tid før kuppet i Chile i 1973 blir CIA-agentene Chris (John Malkovich) og Lee (Sam Rockwell) sendt fra Santiago til Påskeøya av byråsjefen deres, MJ (Steve Buscemi). Blant øyas ikoniske statuer, og mens de mangeårige partnerne kjemper med sin mørke fortid og sine nåværende konspirasjoner, truer Chris' nyoppdagede bånd til et par opprørske studenter (Mariana di Girolamo og Ailín Salas) med å sende alles tur til dette avsidesliggende paradiset på hodet."

Den første traileren for Wild Horse Nine har også blitt publisert, som du kan se nedenfor, og når det gjelder den nøyaktige premieredatoen, er den en liten stund unna og planlagt til 6. november.