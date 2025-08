Sam Worthington beskriver "smertefull" vei fremover for Jake Sully i Avatar: Fire & Ash

HQ

På slutten av Avatar: The Way of Water ble Jake Sully konfrontert med sønnens død. Nå, i Avatar: Fire & Ash, tar han med seg dette traumet når han kjemper mot nye og gamle fiender for å holde Na'vi-folket trygge.

I en samtale med Empire avslørte Sam Worthington hvordan reisen til Jake og Neytiri vil fortsette i den tredje Avatar-filmen. "På grunn av Neteyams død er det nå en splittelse i det forholdet", sa Worthington. "Det er et flott design av Jim - hvordan splitter man den perfekte kjærlighetshistorien fra hverandre? Jake og Neytiri deler dette smertefulle såret, men det ser ikke ut til at de klarer å lege hverandre. Så de splittes på en måte, ikke fordi de vil det, men fordi de bare prøver å overleve inni seg selv. Jake drar tilbake i kamp, og Neytiri lukker seg på en måte."

"Alle i denne filmen reagerer ut fra et traume", sier James Cameron, filmens regissør. "Alle. Jake bearbeider sønnens død. [Jake og Neytiris andre sønn] Lo'ak bearbeider brorens død og sin egen skyldfølelse rundt det. Fredsmegleren som Jake var i 2 har forandret seg, fordi han sørger. Han vet ikke hvordan han skal gå videre, og derfor går han tilbake til den verdenen han kjenner, som er soldatlivet. Å angripe, å gå i krig, det er et trøstende sted for Jake."

Vi får se hvordan det går med Jake Sully i Avatar: Fire & Ash når den kommer på kino 19. desember.