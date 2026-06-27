Sam Worthington har allerede lest manusene til Avatar 4 og 5

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Hvor lenge må vi vente på Avatar 4 og Avatar 5? Foreløpig er de to filmene planlagt til å komme i 2029 og 2031, men dette er i stor grad foreløpige datoer, da ting kan endre seg helt frem til Disney er helt klar til å lansere prosjektet. Vi vet at filmene nesten helt sikkert er på vei, og at James Cameron utforsker hvordan han kan lage disse filmene i et raskere tempo, men hvor langt i utviklingsfasen er de egentlig?

I et nylig intervju med CBS Mornings delte Sam Worthington en kort teaser for Avatar 4 og 5, og nevnte at han faktisk allerede har lest manusene til begge filmene, og at den fjerde er hans favoritt - en film som endrer hele paradigmet for den større verden.

«Jeg har lest dem. Jeg er virkelig heldig. Jeg har lest fire og fem, og fire er min favoritt, så forhåpentligvis får vi fortsette reisen. Den endrer hele dynamikken og hele verden fullstendig.»

<social>https://www.youtube.com/shorts/Auv8qVG-Z0E</social>

Hvis Avatar 4 skal ha premiere i desember 2029 som planlagt, er det rimelig å anta at produksjonen må starte senest i 2028, men ideelt sett innen utgangen av 2027, siden disse filmene tar lang tid å spille inn og en evighet å komme gjennom etterproduksjonen på grunn av den enorme mengden spesialeffekter som brukes i dem. Foreløpig venter vi på en endelig bekreftelse på når innspillingen av Avatar 4 kan begynne.

Gleder du deg til mer Avatar?