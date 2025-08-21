Samantha Béart snakker om Karlach, Baldur's Gate III og kommende prosjekter på Gamescom 2025

HQ

Stemmeskuespilleren Samantha Béart debuterte på Gamescom i år, og brakte fansen nærmere Karlach fra Baldur's Gate III og ga et glimt av sine kommende roller i Absalum og Fading Echo.

"Det er mitt første Gamescom, og jeg ber det tyske folket og det internasjonale samfunnet om unnskyldning", spøkte Béart, og reflekterte over omfanget av arrangementet sammenlignet med andre messer. "Jeg har nettopp kommet tilbake fra San Diego Comic-Con, og dette er tre ganger så stort som det."

Béart delte innsikt i arbeidet sitt i Absalum, et kommende sidescrollende beat-'em-up av Dotemu og Supermonks, og beskrev en av de spillbare karakterene, Cider: "De har en teleskopisk arm, og de liker å slå på ugjerningsmenn ... veldig lette, og ikke så fulle av traumer." Hun fremhevet også sitt arbeid i indie-puslespillet Fading Echo, der TTRPG-veteraner som Matt Mercer og Laura Bailey er med: "Karakteren min har blått hår som trosser tyngdekraften, og hun har en tendens til å bli til vann når hun løser gåter... Det er anime-basert. Det er veldig søtt."

Når det gjelder hennes tilnærming til å spille i videospill, understreker Béart viktigheten av å forstå karakterens plass i den større historien: "Jeg gjør en bedre prestasjon hvis jeg vet hvorfor jeg gjør ting ... spesifisitet er selve sjelen i en fortelling." Hun sier at hennes erfaring som litteraturstudent gir henne et perspektiv på samarbeidende historiefortelling i spill: "Spill er det mest samarbeidsorienterte formatet... Det handler om å se hvor du passer inn som sjakkbrikke."

Béart reflekterte også over den vedvarende populariteten til Karlach og Baldur's Gate III, som nylig feiret toårsjubileum. "Det har vært ubarmhjertig ... heldigvis er fansen fantastiske mennesker. Jeg får møte dem i hopetall på konvensjoner, og jeg elsker den utvekslingen." Hun påpekte spillets omspillbarhet og dybde: "Det er fortsatt ting folk ikke har oppdaget..."

Du kan se hele intervjuet nedenfor.