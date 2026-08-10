Samantha Shannon om filmatiseringen av verkene sine: «Jeg forestiller meg *The Bone Season* som et videospill

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Det er alltid inspirerende å snakke med noen som har en klar visjon av verden og som også er villig til å snakke om den med lidenskap. Samantha Shannon er utvilsomt en slik person, selv om de verdenene hun liker best å snakke om, er de som har rømt fra fantasien hennes til spissen av pennen og videre til sidene i romanene hennes.

Hun er en tidlig moden forfatter som ga ut *The Bone Season* da hun bare var 19 år, og siden den gang har hun fortsatt den serien samtidig som hun har begynt å bygge opp en annen serie i *The Priory of the Orange Tree*, en episk fantasy som nylig er blitt utvidet med forløpere: først med *A Day of Fallen Night*, og tidligere i fjor med *Among the Burning Flowers*. Vi fikk anledning til å snakke med henne ansikt til ansikt om alle disse verkene og mye mer under den 15. utgaven av Celsius-festivalen i Avilés (Asturias, Spania), i et fullstendig intervju som er undertekstet nedenfor.

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Når man leser Shannons romaner, dukker det opp en tilbakevendende tanke allerede fra de aller første sidene og beskrivelsene, når man som leser tenker at det ville være «enkelt» å overføre disse historiene til skjermen. For å fjerne enhver tvil spurte vi henne direkte om hun hadde tenkt på det, og om hun hadde en favorittfortelling hun gjerne ville se filmatisert. Dette var svaret hun ga oss:

«Jeg skulle gjerne sett at *Priory of the Orange Tree* ble filmatisert. Jeg tror ikke det kommer til å skje. Grunnen til det er at jeg tror *Game of Thrones* kom ut for ganske nylig. Der er det drager. Og så er *Fourth Wing* også på gang. Så jeg tror det sannsynligvis vil bli en liten overmetting av drager på det tidspunktet. Jeg mener, kanskje den blir filmatisert i fremtiden.»

«Jeg tror også det ville bli veldig, veldig dyrt. Tenk for eksempel på antallet drager i *Game of Thrones* – det var omtrent tre. *Priory of the Orange Tree* har massevis av drager.»

Selv om budsjettet ville være en betydelig inngangsbarriere, mener Shannon at den største hindringen for at verket hennes skal bli filmatisert, i realiteten er mer ideologisk.

Dessuten sier jeg dette, litt kynisk, som en homofil kvinne. Jeg tror kanskje Hollywood ikke er klar til å risikere så mye penger på en film med homofile hovedrolleinnehavere. Jeg er rett og slett ikke overbevist om at det er så progressivt på dette tidspunktet. Så igjen, kanskje i fremtiden.»

«Jeg sier ikke at jeg aldri tror den vil bli laget, men jeg tror klimaet for øyeblikket er litt vanskelig for en fremtidsrettet representasjon av LGBTQ-personer. Igjen, kanskje på TV, men definitivt ikke på film, tror jeg ikke, på dette tidspunktet.»

På den annen side ser hun potensial for å bringe historiene sine til live i et annet format: videospill, og hun innrømmer at hun er en ivrig spiller.

«Jeg har spilt spill helt siden jeg som barn satt på pappas fang og så på at han spilte Tomb Raider, og jeg har alltid elsket spill. Og jeg kan se for meg *The Bone Season* som et videospill. Jeg har ideer om hvordan magisystemet ville fremstå i et spill og alle de forskjellige mekanikkene man kunne bruke. Så jeg tror det ville vært veldig kult.»

Du finner hele intervjuet med Samantha Shannon ovenfor, der hun også snakker om å se tilbake på sitt eget forfatterskap, forholdet til fansen og *The Moth Reborn*, hennes nye bok som kommer ut i 2027.