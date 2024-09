Samara Weaving er "all in" for Ready or Not oppfølger

Ready or Not Samara Weaving har bekreftet at hun er mer enn klar for å være med i en oppfølger til den populære thrilleren. Oppfølgeren ble offisielt avslørt tidligere i år, og et godt manus er allerede skrevet, så det virker bare som et spørsmål om tid før prosjektet går videre.

Weaving selv er også tilbake, noe hun bekreftet overfor Comicbook.com. "Jeg er helt med. Jeg tror vi alle er med, jeg vet ikke. Jeg tror vi alle er med," sa hun. "Jeg vet ikke om vi har hatt vårt blodhåndtrykk, men ganske mye. Vi har spyttet hverandre i hånden, men vi har ikke skåret hverandre i hendene og gnidd blodet vårt mot hverandre."

På spørsmål om når prosjektet ville gå videre, sa Weaving bare at hun trengte å ta noen telefoner. I den første filmen spilte Weaving en nygift kvinne som deltok i et forskrudd familiespill med sine rike svigerforeldre. Hvis hun ikke ble ofret innen natten var omme, ville det skje forferdelige ting, og derfor jakter de på henne gjennom herskapshuset mens hun prøver å finne ut hva som foregår. Den første filmen slutter med en interessant utvikling når det gjelder det overnaturlige, men det virker som om Weavings rollefigur er ferdig med sin bue, så vi får se hva oppfølgeren har planlagt.