Samara Weaving flykter fra ondskapsfulle kultister i Azrael

Neste måned kommer til å bli en veldig travel måned for skrekkfans, da det er en hel rekke lovende og interessante filmer som skal debutere akkurat i tide til årets uhyggeligste sesong. En annen film som passer til denne regningen er Azrael, en film vi nettopp har fått en titt på i form av en helt ny trailer.

Azrael I hovedrollen som Samara Weaving ser vi en ung kvinne som løper for livet mens hun blir forfulgt av stumme kultister som tidligere holdt henne fanget. Filmen utspiller seg flere år etter apokalypsen, noe som betyr at vi kan forvente at sivilisasjonen er en brøkdel av hva den er i dag.

Filmen er regissert av E.L. Katz, og har Nathan Stewart-Jarrett og Vic Carmen Sonne i hovedrollene sammen med Weaver. Azrael har premiere på kinoer over hele verden 27. september. Ta en titt på traileren og fullstendig synopsis nedenfor.

"Mange år etter apokalypsen jakter en troende kult av stumme fanatikere på Azrael (Samara Weaving), en ung kvinne som har rømt fra sitt eget fengsel - og hun skyr ingen midler for å sikre sin egen overlevelse."